Армія Вірменії обстріляла населені пункти Азербайджану
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Розсилка
Постраждалих серед цивільних та військових немає
Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що збройні сили (ЗС) Вірменії провели обстріл населених пунктів Азербайджану.
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Обстріл відбувався у ніч з 14 на 15 вересня 2018 і проводився в бік сіл Товузське, Тертерське і Агдамського району Азербайджану. Повідомляється, що постраждалих немає.
З окупованих земель Азербайджану був нанесений удар у відповідь по позиціях ЗС Вірменії.
Також в Баку повідомили, що сторона Вірменії зробила провокацію в святкові дні для Азербайджану.
Крім цього, вони заявили, що вся відповідальність за руйнування лежить на керівництві Вірменії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина готова взяти відповідальність за врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Ангела Меркель повідомила, що Німеччина, як член Мінської групи, готова взяти на себе відповідальність у рамках карабаського врегулювання, щоб вирішити конфлікт в хорошій атмосфері.