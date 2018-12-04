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    У світі

    Австралія може заборонити в'їзд в країну причетним до катастрофи МН17

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    Внаслідок катастрофи&nbsp;МН17 загинули 38 австралійців - Австралія може заборонити в'їзд в країну причетним до катастрофи МН17
    Внаслідок катастрофи МН17 загинули 38 австралійців

    Автор законопроекту пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку

    До австралійського парламенту внесено законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17.

    Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на австралійські ЗМІ.

    Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

    «Занадто довго державні чиновники та інші особи, пов`язані з авторитарними режимами та клептократіями у світі, користувалися своєю владою безкарно», - заявив він.

    Данбі також пропонує заборонити іноземним політикам, причетним до корупційних скандалів, навчати своїх дітей в Австралії чи переводити на Зелений континент кошти.

    Пояснюючи, якої категорії осіб стосуються пропоновані заходи, Данбі навів приклад генерала, який наказав збити малайзійський літак рейсу МН17 на борту з 238 людьми, включаючи 38 австралійців.

    Нагадаємо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

    Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

    У вересні 2016 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що на підставі неспростовних доказів встановлено: літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук» 9M38, запущеною із контрольованої проросійськими бойовиками території на сході України.

    Крім того, 24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що «Бук», із якого збито літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, що дислокується у Курську.

    Донбас Австралія інвестиції авіакатастрофа літак МН-17
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