Австралія може заборонити в'їзд в країну причетним до катастрофи МН17



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Внаслідок катастрофи МН17 загинули 38 австралійців

Автор законопроекту пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку

До австралійського парламенту внесено законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на австралійські ЗМІ.

Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

«Занадто довго державні чиновники та інші особи, пов`язані з авторитарними режимами та клептократіями у світі, користувалися своєю владою безкарно», - заявив він.

Данбі також пропонує заборонити іноземним політикам, причетним до корупційних скандалів, навчати своїх дітей в Австралії чи переводити на Зелений континент кошти.

Пояснюючи, якої категорії осіб стосуються пропоновані заходи, Данбі навів приклад генерала, який наказав збити малайзійський літак рейсу МН17 на борту з 238 людьми, включаючи 38 австралійців.

Нагадаємо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.