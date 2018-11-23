Катастрофа MH17: родичі 55 загиблих подали на Росію до ЄСПЛ



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Родичі жертв катастрофи MH17 звернулись до Європейського суду з прав людини

Якщо позов буде прийнятий, то процедура його розгляду може тривати від п'яти до семи років

Рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Про це повідомляє NOS.

«Родичі 55 загиблих у катастрофі рейсу МН 17 подали на Росію до Європейського суду з прав людини. Вони звинувачують Росію у порушенні їхніх базових прав через збиття малазійського «Боїнга» на сході України 17 липня 2014 року, і саботаж розслідування катастрофи», – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката родичів Меви, Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT).

Він додав, що Москва надавала «докази», які пізніше виявилися фальшивкою.

Як повідомляє NOS, сьогоднішній позов надійшов до суду в Страсбурзі, бо вже минуло шість місяців відтоді, як Міжнародна слідча група представила на прес-конференції докази причетності Росії до трагедії. Відповідно до правил суду позов потрібно подати протягом шести місяців після того, як стало відомо про нові факти.

Якщо позов буде прийнятий, то процедура його розгляду може тривати від п'яти до семи років.

Цей позов не є першим, який подають рідні загиблих рейсу МН17. Так, американський адвокат родичів жертв рейсу MH17 Джеррі Скіннер від імені родичів загиблих із Австралії, Нової Зеландії та Малайзії звернувся до Європейського суду з прав людини у 2016 році з вимогою, щоб Росія виплатила 330 мільйонів доларів компенсації.

Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

У вересні 2016 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що на підставі неспростовних доказів встановлено: літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук» 9M38, запущеною із контрольованої проросійськими бойовиками території на сході України.

Крім того, 24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що «Бук», із якого збито літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, що дислокується у Курську.