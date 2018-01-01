Австралія прагне увійти до десятки провідних експортерів озброєння

Канберра готова підтримати власний ВПК позиками

Очільник уряду Австралії Малкольм Торнбулл заявив в понеділок, 29 січня, про те, що австралійським виробникам озброєння запропонують отримати позики для розвитку. Дана ініціатива буде фінансуватися в рамках плану витратити 3,8 млрд австралійських доларів (3,1 млрд доларів) для перетворення країни на одного із десяти найбільших експортерів



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Канберра готова підтримати власний ВПК позиками

Очільник уряду Австралії Малкольм Торнбулл заявив в понеділок, 29 січня, про те, що австралійським виробникам озброєння запропонують отримати позики для розвитку. Дана ініціатива буде фінансуватися в рамках плану витратити 3,8 млрд австралійських доларів (3,1 млрд доларів) для перетворення країни на одного із десяти найбільших експортерів озброєння. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною такого кроку є те, що компаніям військово-промислового комплексу значно важче отримувати позики для розвитку від традиційних джерел. Як наслідок, уряд країни заявив про готовність створити окремий фонд, який буде підтримувати експортерів озброєння. Перш за все, мова йде про експорт до США, Канади, Великої Британії та Нової Зеландії.

На сьогодні Австралія займає 20 місце в рейтингу експортерів, однак незадоволена ним, зважаючи на масштаби національних військових закупівель і розвитку ВПК як такого. Мова, перше за все, іде про рішення збільшити витрати на оборону, яка було прийняте в 2016 році і передбачає додаткове фінансування на рівні 30 млрд австралійських доларів для закупівлі до 2021 року фрегатів, БМП, винищувачів, БПЛА і нових субмарин. Витрати на оборону цього року складають 34,6 млрд. австралійських доларів.

Окрім того, даний план має на меті сприяння національній промисловості і збереженню зайнятості в ній. В 2017 році у промисловості було створено рекордну кількість робочих місць. Проте протягом 1989-2017 років кількість зайнятих в цій сфері зменшилася із 1,17 млн осіб (15% робочої сили) до 877 тисяч (7% робочої сили).