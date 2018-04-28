Австралія та Канада будуть спостерігати за північнокорейськими кораблями
- Вчора, 09:35
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ООН заявляє, що Північна Корея перевантажує матеріали з іноземних кораблів в море, щоб уникнути санкцій
Австралія і Канада розмістять військові повітряні судна на американській базі в Японії з метою спостереження за незаконними махінаціями з участю північнокорейських кораблів. Про це повідомляє NHK з посиланням на джерела, наближених до японських військових джерел.
Співрозмовники заявляють, що патрульні повітряні судна будуть скоро відправлені на військову базу США Кадена в префектурі Окінава на півдні Японії.
ООН заявляє, що Північна Корея перевантажує матеріали з іноземних кораблів в море, щоб уникнути санкцій, накладених Радою Безпеки ООН у зв'язку з розробкою ядерної та ракетної програм цією країною.
Військові США зіграють лідируючу роль в координації операцій за участю цих повітряних суден, а також будуть ділитися інформацією з морськими силами самооборони Японії.