Австралія та Канада будуть спостерігати за північнокорейськими кораблями

ООН заявляє, що Північна Корея перевантажує матеріали з іноземних кораблів в море, щоб уникнути санкцій

Австралія і Канада розмістять військові повітряні судна на американській базі в Японії з метою спостереження за незаконними махінаціями з участю північнокорейських кораблів. Про це повідомляє NHK з посиланням на джерела, наближених до японських військових джерел. Співрозмовники заявляють, що патрульні повітряні судна будуть скоро відправлені на



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ООН заявляє, що Північна Корея перевантажує матеріали з іноземних кораблів в море, щоб уникнути санкцій

Австралія і Канада розмістять військові повітряні судна на американській базі в Японії з метою спостереження за незаконними махінаціями з участю північнокорейських кораблів. Про це повідомляє NHK з посиланням на джерела, наближених до японських військових джерел.

Співрозмовники заявляють, що патрульні повітряні судна будуть скоро відправлені на військову базу США Кадена в префектурі Окінава на півдні Японії.

ООН заявляє, що Північна Корея перевантажує матеріали з іноземних кораблів в море, щоб уникнути санкцій, накладених Радою Безпеки ООН у зв'язку з розробкою ядерної та ракетної програм цією країною.

Військові США зіграють лідируючу роль в координації операцій за участю цих повітряних суден, а також будуть ділитися інформацією з морськими силами самооборони Японії.