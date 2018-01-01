Австрія протестує проти розширення угорської АЕС
- Сьогодні, 19:20
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Скандальна АЕС є єдиною в Угорщині атомною станцією, яка задовольняє близько 40% потреб країни в електроенергії
Австрія подала позов до Суду Європейського союзу через рішення Єврокомісії затвердити будівництво нових енергоблоків на угорській АЕС Paks. Про це повідомляє AFP.
Згідно з інформацією видання, позов стосується березневого рішення Єврокомісії дозволити розширити атомну електростанцію за межами угорського Будапешта.
«Ядерної енергії не повинно бути в Європі, і ми не зійдемо з цієї позиції!» — зазначили в Австрії.
АЕС Paks є єдиною в Угорщині атомною станцією, яка задовольняє близько 40% потреб країни в електроенергії.
Станція розташована в 100 км від Будапешта.
Розширення фінансуватиметься за рахунок російського кредиту в 10 млрд євро.
Раніше повідомлялося, що канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області.