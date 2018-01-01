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    Австрія протестує проти розширення угорської АЕС

    Скандальна АЕС є єдиною в Угорщині атомною станцією, яка задовольняє близько 40% потреб країни в електроенергії
    Австрія подала позов до Суду Європейського союзу через рішення Єврокомісії затвердити будівництво нових енергоблоків на угорській АЕС Paks. Про це повідомляє AFP. Згідно з інформацією видання, позов стосується березневого рішення Єврокомісії дозволити розширити атомну електростанцію за межами угорського Будапешта. «Ядерної енергії не
    • Сьогодні, 19:20
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    Скандальна АЕС є єдиною в Угорщині атомною станцією, яка задовольняє близько 40% потреб країни в електроенергії

    Австрія подала позов до Суду Європейського союзу через рішення Єврокомісії затвердити будівництво нових енергоблоків на угорській АЕС Paks. Про це повідомляє AFP.

    Згідно з інформацією видання, позов стосується березневого рішення Єврокомісії дозволити розширити атомну електростанцію за межами угорського Будапешта.

    «Ядерної енергії не повинно бути в Європі, і ми не зійдемо з цієї позиції!» — зазначили в Австрії.

    АЕС Paks є єдиною в Угорщині атомною станцією, яка задовольняє близько 40% потреб країни в електроенергії.

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    Станція розташована в 100 км від Будапешта.

    Розширення фінансуватиметься за рахунок російського кредиту в  10 млрд євро.

    Раніше повідомлялося, що канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області.

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    Австрія Угорщина АЕС
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