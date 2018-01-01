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    Канадці побудували на Дніпропетровщині сонячну електростанцію за €11 млн

    Нікополь був обраний місцем будівництва електростанції, оскільки є «однією з найбільш сонячних місцевостей області»
    Канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області. Про це повідомив глава Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. «Зараз це найпотужніша в області сонячна електростанція, побудована інвестором. На її будівництво
    • Вчора, 23:56
    • Розсилка
    Сонячна електростанція у Нікополі
    Фото: vesti.dp.ua
    Сонячна електростанція у Нікополі

    Нікополь був обраний місцем будівництва електростанції, оскільки є «однією з найбільш сонячних місцевостей області»

    Канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області.

    Про це повідомив глава Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

    «Зараз це найпотужніша в області сонячна електростанція, побудована інвестором. На її будівництво пішло майже €11 млн. На 15 га землі розмістили понад 32 тис. панелей. Потужність станції - до 80 МВт електроенергії на добу», - розповів Резніченко журналістам, зазначивши, що вироблена станцією електроенергія здатна щомісяця забезпечувати світлом майже 12 тис. квартир.

    «Зараз в області вже дві сонячні електростанції - в Підгородньому та Нікополі. На їхнє будівництво не витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Усе - за рахунок інвестора» - повідомив глава обладміністрації.

    За словами представника компанії Refraction Asset Management Івана Бачинського, Нікополь був обраний місцем будівництва електростанції, оскільки є «однією з найбільш сонячних місцевостей області».

    «Це перше капіталовкладення нашої компанії до Дніпропетровської області. Є взаєморозуміння з обласним керівництвом щодо подальшого розвитку екоенергетики», - сказав Бачинський.

    Усі панелі в Нікопольській електростанції - закордонних виробників, проте конструкції - дніпровські.

    Нагадаємо, Україна готується запустити свою першу сонячну електростанцію на території Чорнобильської АЕС.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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