Австрійський полковник 30 років шпигував на росіян



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Ім’я обвинуваченого у шпигунстві 70-річного австрійського полковника не розголошується

Вийти на слід шпигуна в австрійській армії, який 30 років працював на росіян, вдалося завдяки іноземній спецслужбі

Офіцер австрійської армії, який був завербований ГРУ ще 1987 році, використовував для контактів зі своїм російським куратором не лише радіозв’язок та складну систему супутникового зв’язку, але й інші новітні технології шпіонажу.

Про це йдеться у повідомленні для ЗМІ земельного управління поліції Зальцбурга, повідомляє «Укрінформ».

«Для транснаціональної шпигунської діяльності шпигун у федеральній армії та російський офіцер-куратор використовували не лише шпигунський радіозв’язок і дуже складний супутниковий зв'язок, а також інші сучасні шпигунські технології, які потребували регулярного навчання шпигуна і відповідних інструктажів офіцера-куратора», - заявили у поліції.

Австрійській контррозвідці шляхом спеціальних методів вдалося «проаналізувати та вивчити ці пристрої».

Також повідомляється, що російська військова розвідка завербувала австрійського офіцера ще у 1987 році: «Після першого відомого контакту у 1987 році полковник шпигував на користь російської військової розвідки і передавав своєму зв’язному офіцеру інформацію військового характеру про австрійську федеральну армію, передусім, про особливості систем озброєння та задачі сухопутних та військово-повітряних сил».

Вийти на слід шпигуна в австрійській армії, який 30 років працював на росіян, вдалося завдяки іноземній спецслужбі, яка «зафіксувала оперативну зустріч шпигуна з федеральної армії та його російського офіцера-куратора». Під час цієї зустрічі австрійський полковник отримав від російського зв’язного 30 тис. євро готівкою в якості оплати за надану інформацію.

У подальшому офіцер із Зальцбурга продовжував свою шпигунську діяльність на користь ГРУ протягом трьох десятиліть своєї служби в австрійській армії, за що в цілому міг отримати від росіян «сотні тисяч євро».

Ім’я обвинуваченого у шпигунстві 70-річного австрійського полковника не розголошується. Деякі ЗМІ повідомляють лише його ім’я та першу букву прізвища – «Мартін Д». З листопада 2018р., поки триває слідство, він перебуває у досудовому ув'язненні в Зальцбурзі.

Як повідомила поліція 25 липня, відставний армійський полковник «мовчить з приводу подальших зібраних обвинувачень у злочинних діях, фактів та результатів розслідування, за винятком перших показів». Розслідування проводить земельне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом Зальцбурга (регіональне відділення австрійської поліцейсько-контррозвідувальної служби BVT) у постійному контакті та узгодженні з прокуратурою Зальцбурга.

У четвер, 24 липня стало відомо, що поліція Австрії оголосила в національний та міжнародний розшук офіцера військової розвідки РФ 65-річного Зайцева Ігора Єгоровича, який був куратором відставного полковника австрійської армії, затриманого раніше за обвинуваченням у шпигунстві.

«Зайцев Ігор Єгорович підозрюється у веденні всередині країни секретної діяльності російської військової спецслужби «Главное разведывательное управление» (ГРУ, далі – ГУ) на шкоду Республіки Австрія», - повідомлялося на сайті МВС у розділі «Розшук». Міжнародний ордер на арешт видано прокуратурою Зальцбурга.

«Грушник» проходить по справі «розголошення державних секретів, таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії, навмисному розголошенні військової таємниці».

Нагадаємо, 9 листопада 2018 року в Австрії оприлюднили інформацію про викриття колишнього полковника австрійської армії, який з 1990-х років шпигував на російське ГРУ. За інформацією австрійських ЗМІ, він вийшов на пенсію близько п'яти років тому, однак продовжував працювати на РФ.