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Байден продовжив режим надзвичайного стану через теракти 11 вересня

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Байден продовжив режим надзвичайного стану через теракти 11 вересня
У США остерігаються повторних терактів
Фото з відкритих джерел

Режим надзвичайного стану продовжується, оскільки зберігається терористична загроза

Президент США Джо Байден продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у країні після терактів 11 вересня 2001 року, повідомляється на сайті Білого дому.

«Я продовжую ще на рік дію надзвичайного стану, що був оголошений 14 вересня 2001 року у прокламації 7463 щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року», – йдеться у заяві Байдена.

Зазначається, що режим надзвичайного стану продовжується, оскільки зберігається терористична загроза.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через вірус поліомієліту.

Теги: США теракт теракти в США Джозеф Байден

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