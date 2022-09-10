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У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан
Вірус було виявлено у стічних водах
фото з відкритих джерел

У штаті Нью-Йорк зростає поширення вірусу поліомієліту

У стічних водах Нью-Йорка виявлено вірус поліомієліту. Це зумовило владу штату оголосити надзвичайний стан, повідомляє Politico.

«Штат Нью-Йорк у п’ятницю оголосив надзвичайний стан після того, як поліовірус був виявлений у пробах стічних вод з Лонг Айленда, що свідчить про зростання поширення вірусу, здатного спричинити паралітичну хворобу, у громаді», – пише видання.

Вірус було виявлено у стічних водах не лише міста Нью-Йорк, а й кількох інших регіонів штату: Рокленд, Оріндж, Салліван і Нассау. «Усі проби виявили тип поліовірусу, спроможного викликати параліч», – повідомляє Politico.

За словами медиків, за кожним виявленим випадком поліомієліту можуть залишатися сотні інфікованих людей, які не знають про свій діагноз. Утім досі в штаті підтвердили лише один випадок поліомієліту – перший в США за майже десятиріччя.

Губернатор Кеті Хоукул видала указ, який збільшує ресурси штату для боротьби з поширенням вірусу.

Термін дії надзвичайного стану спливає 9 жовтня.

Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації.

Нагадаємо, раніше у стічних водах Лондона виявили вірус поліомієліту та оголосили це «національним інцидентом».

Теги: США надзвичайний стан хвороби вірус

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