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    Вчені пророкують повне зникнення бананів через грибок

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    Банани опинилися під загрозою повного зникнення - Вчені пророкують повне зникнення бананів через грибок
    Банани опинилися під загрозою повного зникнення
    Фото: з відкритих джерел

    Захворювання в основному вражає сорт Cavendish

    Найпоширеніший у світі сорт бананів опинився під загрозою повного зникнення через інфекційний ґрунтовий гриб, який не піддається дії хімікатів. Про це пише Die Welt.

    Захворювання Tropical Race 4 (TR4) активно поширювалося в Азії і Австралії в XX столітті, проте в 2019 році його вперше виявили в Південній Америці – основному світовому постачальнику бананів.

    У Колумбії і Гондурасі через поширення грибка вже закрилися деякі плантації – видалити інфекцію з ґрунту не вдалося ні одним хімічним засобом. Це означає, що уражені площі будуть виведені з обороту – зазвичай це робиться на 30–40 років.

    За даними фахівців, навіть маленька частинка зараженого ґрунту на черевику у фермера може призвести до поширення інфекції.

    Крім того, TR4 швидко поширюється через передачу рослинами один одному одних і тих же генів.

    Захворювання в основному вражає сорт Cavendish. На нього припадає 95 відсотків світової торгівлі, попереджають експерти.

    На думку вчених, в природі не існує такого ж врожайного сорту бананів, як Cavendish.

    У багатьох країнах Азії, Африки і Америки цей фрукт є таким же важливим продуктом в щоденному раціоні, як картопля і рис.

    Теги: продукти Колумбія інфекція гриби
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