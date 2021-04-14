Вчені пророкують повне зникнення бананів через грибок

Захворювання в основному вражає сорт Cavendish

Найпоширеніший у світі сорт бананів опинився під загрозою повного зникнення через інфекційний ґрунтовий гриб, який не піддається дії хімікатів. Про це пише Die Welt.

Захворювання Tropical Race 4 (TR4) активно поширювалося в Азії і Австралії в XX столітті, проте в 2019 році його вперше виявили в Південній Америці – основному світовому постачальнику бананів.

У Колумбії і Гондурасі через поширення грибка вже закрилися деякі плантації – видалити інфекцію з ґрунту не вдалося ні одним хімічним засобом. Це означає, що уражені площі будуть виведені з обороту – зазвичай це робиться на 30–40 років.

За даними фахівців, навіть маленька частинка зараженого ґрунту на черевику у фермера може призвести до поширення інфекції.

Крім того, TR4 швидко поширюється через передачу рослинами один одному одних і тих же генів.

Захворювання в основному вражає сорт Cavendish. На нього припадає 95 відсотків світової торгівлі, попереджають експерти.

На думку вчених, в природі не існує такого ж врожайного сорту бананів, як Cavendish.

У багатьох країнах Азії, Африки і Америки цей фрукт є таким же важливим продуктом в щоденному раціоні, як картопля і рис.