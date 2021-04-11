Кухонне вигорання та альтернативні рецептури: названо цьогорічні тренди ринку їжі

Світові виробники харчування в 2021 році змагатимуться в створенні інноваційних продуктів

За рік пандемії споживачі втомилися готувати їжу самотужки, вони шукають відповідальні бренди і намагаються експериментувати. Про це йдеться в огляді цьогорічних інновацій у сфері харчування та напоїв, які опубліковані на сайті Agroter.

Згідно даних IRI, у 2020 році нові розширення ліній продуктів харчування та напоїв впали на 29% порівняно з попереднім трирічним середнім рівнем. Кількість виведень на ринок нових брендів у 2020 році була лише трохи меншою, ніж у 2019 році. Однак це відбулося скоріш через сплеск появи дуже маленьких харчових компаній.

У 2021 році ситуація дещо зміниться. Основні гравці, такі як General Mills, Coca-Cola, Kraft Heinz, Danone і Kellogg’s, оголосили про прискорення своїх програм по створенню інноваційних продуктів, одночасно рухаючись до підвищення ефективності шляхом оптимізації своїх підрозділів. Kraft Heinz скоротить їх на 20% до кінця року, як і Mondelez International.

Третина операторів ресторанного сегменту планує зменшити кількість пунктів у своєму меню. Самі споживачі чекають інновацій у сфері їжі та напоїв. Про це говорять три чветрі американців.

Datassential сформувала ТОП-10 трендів, на які варто орієнтуватися компаніям у 2021 році.

1. Функціональна їжа

Споживачі звертаються до продуктів харчування, які б допомогти покращувати стан здоров’я та лікувати. За період з травня по жовтень 2020 р. продажі продуктів харчування та напоїв, що допомагають контролювати гіпертонію, зросли на 11%, товарів для контролю ваги — на 13%, а продажі продуктів для діабетиків — на 14%. Майже половина споживачів хотіли б більше функціональних продуктів для боротьби зі стресом і тривогою.

2. Альтернативні рецептури

Все частіше споживачі шукають альтернативні рецепти продуктів харчування та напоїв, які допомагають їм уникати небажаних інгредієнтів чи алергенів.

Вони застосовують конкретні плани харчування, як то кето-дієта, та узгоджують вибір їжі та напоїв із особистими харчовими чи етичними цілями.

3. Здорова та різноманітна їжа для дітей

Діти, які переважно перейшли на дистанційне навчання, теж харчуються вдома, і потребують якісної їжі для задоволення потреб організму.

Вони хочуть унікальної їжі, а також такої, яка б допомогла справлятися зі стресом, втомою та сприяти розумовій активності. Сім’ї з дітьми обирають збагачені здорові продукти, а також збільшують обсяги придбання заморожених продуктів.

4. Глобальна модифікація

Третина споживачів з нетерпінням чекає випробування інноваційних продуктів харчування, а 42% шукають більш гострої їжі. Дві третини дорослих купують заморожені продукти, щоб спробувати кухню інших країн.

5. Планетарна прозорість + соціальна відповідальність

Продукти із заявами про походження (наприклад, «зроблено в США», «крафтовий» або «місцевий») зафіксували найбільший ріст продажів. Чверть споживачів хоче знати, звідки береться їх їжа.

Продажі продуктів, які передбачають гуманне поводження з тваринами, зросли на 21%, а позначка на етикетці про вторинну переробку збільшує цей показник на 14%.

6. Нова культура рослинних продуктів харчування

Продажі продуктів харчування та напоїв, що позиціонуються як рослинні, досягли $5,6 мдрд, продемонструвавши річний приріст у 29%.

Очікується, що продажі альтернативного м’яса збільшаться з $1,3 млрд у 2020 р. до $2 млрд у 2024 р.

7. Справитися з кухонним вигоранням

Високий рівень залучення до кулінарії, який спостерігався раніше під час пандемії, поступився місцем втомі від постійного приготування їжі.

Як результат, продажі свіжого, попередньо відвареного м’яса та птиці зросли на 29% за час пандемії, і будуть продовжувати зростати.

8. Повсякденні пропозиції

Попит на преміум/напівготові продукти харчування для створення вдома ресторанних страв стає все більшим.

За останній рік попит на свіжу їжу та морепродукти виріс на 39%, продажі нарізаних сирів — на 20%.

Продажі делікатесних страв додали 27%, а м’ясних гастрономічних страв — 50,7%.

9. Виграшні комбінації

Чотири з 10 споживачів шукають унікальні страви та інгредієнти для приготування їжі. Тож пропозиції, що поєднують несподівані продукти і смаки, є дуже вдалою ідеєю.

Що цікаво, інтерес до продуктів, які поєднують рослини та м’ясо більший за інтерес до м’ясних альтернатив — 76% проти 62%.

10. Спеціальна їжа для домашніх тварин

2021 рік стане успішним для сегменту харчування домашніх тварин (включаючи функціональне харчування). Окрім того, це може бути цікавим додатком до існуючого бізнесу. Згідно з даними Американської асоціацієї товарів для домашніх тварин (APPA), у 2020 році в США продажі кормів та ласощів для домашніх улюбленців досягли $39 млрд.

Нагадаємо, що столичне управління туризму презентувало страву Kyiv Pie, що має стати кулінарним брендом міста. На думку чиновників, новостворений харчовий продукт сприятиме популяризації гастрономічного туризму в Києві.