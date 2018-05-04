Батьків Меган Маркл перед її весіллям запросили на зустріч з Єлизаветою II

Батьки Маркл розлучені вже протягом 30 років

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться всього за три тижні – 19 травня – стало приводом для знайомства королеви Єлизавети II з батьками Меган. Хоч наречена Меган Маркл вирішила не запрошувати своїх зведених братів та сестер на королівське весілля, через що вони досі публічно обурюються, батьки екс-актриси все ж



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Меган Маркл разом з батьком

Батьки Маркл розлучені вже протягом 30 років

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться всього за три тижні – 19 травня – стало приводом для знайомства королеви Єлизавети II з батьками Меган.

Хоч наречена Меган Маркл вирішила не запрошувати своїх зведених братів та сестер на королівське весілля, через що вони досі публічно обурюються, батьки екс-актриси все ж завітають в Лондон. Перед весільною церемонією Єлизавета II з чоловіком та батьки принца Гаррі мають намір познайомитись з майбутніми родичами. Для нареченого зустріч з батьком Меган теж буде першою у його житті.

Батьки Маркл – Томас Маркл і Доріа Редлан – вже 30 років як розлучені.

«В обох батьків нареченої будуть важливі ролі на весіллі. Зранку в день весілля міс Редлан відправиться з Меган на машині у Віндзорський замок. Містер Маркл зустріне свою доньку та відведе її до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Міс Маркл дуже рада, що її батьки будуть поруч під час такої важливої та щасливої події», – йдеться у повідомленні прес-служби Кенсингтонського палацу.

Джерело: 24 канал