Берлусконі заявив, що Італія не може вийти із єврозони

Сільвіо Берлусконі виступає за одночасний обіг двох валют

Під час інтерв’ю на радіо колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що його країна не може вийти із єврозони. Такий крок, на його думку, негативно позначиться на економіці країни. При цьому, за словами Берлусконі, це бачення розділяє і «Ліга Півночі», яка є політичним союзником партії «Вперед



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Екс-прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі виступає за одночасний обіг двох валют

Під час інтерв’ю на радіо колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що його країна не може вийти із єврозони. Такий крок, на його думку, негативно позначиться на економіці країни.

При цьому, за словами Берлусконі, це бачення розділяє і «Ліга Півночі», яка є політичним союзником партії «Вперед Італія» (Forza Italia), яку представляє даний політик. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Однак на цю заяву відразу відреагував економічний речник «Ліги Півночі» Клаудіо Борхі. За його словами, якщо правоцентрична коаліція, куди входять «Ліга Півночі» і «Вперед Італія», переможе на виборах до парламенту 4 березня 2018 року, новий коаліційний уряд має відразу почати підготовку до виходу із єврозони. Борхі назвав вихід із єврозони питанням національної безпеки.

До коаліції правоцентричних сил також входить партія «Брати Італії». Разом ці три політичні сили, за прогнозами, мають отримати більшість на виборах, при цьому вона не буде абсолютною.

Сам Сільвіо Берлусконі заявив про те, що він говорить і від імені лідера «Ліги Півночі» Маттео Сальвіні, який однак виступав із неоднозначними заявами щодо майбутнього членства Італії в єврозоні. За словами Берлусконі, Сальвіні змінив свою точку зору і розуміє, що технічно вийти неможливо і так само це буде невигідно для економіки.

На минулому тижні очільник «Ліги Півночі» заявив, що має намір виправити історичну помилку, якою він назвав членство Італії в єврозоні. При цьому сама політична сила визнала, що даний крок можна буде зробити лише в інших умовах. Сам Сільвіо Берлусконі виступає за одночасний обіг двох валют – євро для міжнародної торгівлі і туризму, і ліри для внутрішнього користування в Італії.