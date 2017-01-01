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    Більше шести тисяч років тюрми отримав чоловік за організацію фінансової піраміди у Таїланді

    Злочинцю вдалося зібрати понад 160 мільйонів доларів
    У Таїланді 34-річного Пудита Киттитрадилока засудили до 13 725 років позбавлення волі за організацію фінансової піраміди. Про це повідомляє BBC. Чоловіка, якому вдалося залучити до вкладень близько 40 тисяч людей і зібрати понад 160 мільйонів доларів, визнали винним за 2653 пунктами звинувачень у шахрайстві. Киттитрадилок проводив семінари і
    • Сьогодні, 09:39
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    В&rsquo;язниця у Таїланді
    В’язниця у Таїланді

    Злочинцю вдалося зібрати понад 160 мільйонів доларів

    У Таїланді 34-річного Пудита Киттитрадилока засудили до 13 725 років позбавлення волі за організацію фінансової піраміди. Про це повідомляє BBC.

    Чоловіка, якому вдалося залучити до вкладень близько 40 тисяч людей і зібрати понад 160 мільйонів доларів, визнали винним за 2653 пунктами звинувачень у шахрайстві.

    Киттитрадилок проводив семінари і радив інвестувати в компанії з продажу вживаних машин, косметики та інших товарів. Вкладникам обіцяли надприбуток і бонуси за залучення нових учасників.

    Афериста затримали в серпні. Йому відмовили в праві виходу під заставу.

    Завдяки щиросердному зізнанню суд погодився пом'якшити вирок Киттитрадипоку в два рази — до 6637 років і шести місяців.

    Проте за фактом чоловік пробуде за ґратами не більше 20 років, оскільки в тайських законах існують обмеження щодо покарання за подібні злочини.

    Джерело: Громадське

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