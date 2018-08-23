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    У світі

    Більше сотні мігрантів з Африки прорвалися через іспанський кордон

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    Африканські мігранти - Більше сотні мігрантів з Африки прорвалися через іспанський кордон
    Фото: El Pais
    Африканські мігранти

    Мігранти використовували інструменти для різання металу, щоб подолати стіну на кордоні

    Більше сотні африканських мігрантів прорвалися на територію Іспанії.

    Про це повідомляє видання El Pais.

    Інцидент стався на кордоні з Марокко, в районі анклаву Сеута. Мігранти використовували інструменти для різання металу, щоб подолати стіну на кордоні.

    Поліція чинила опір, однак стримати прорив правоохоронцям не вдалося. Мігранти кидалися негашеним вапном і екскрементами, сім поліцейських отримали опіки, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, у середині липня біля берегів Іспанії врятували близько 500 мігрантів.

    мігранти Іспанія Африка поліція
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