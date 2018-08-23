Більше сотні мігрантів з Африки прорвалися через іспанський кордон



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Фото: El Pais Африканські мігранти

Мігранти використовували інструменти для різання металу, щоб подолати стіну на кордоні

Більше сотні африканських мігрантів прорвалися на територію Іспанії.

Про це повідомляє видання El Pais.

Інцидент стався на кордоні з Марокко, в районі анклаву Сеута. Мігранти використовували інструменти для різання металу, щоб подолати стіну на кордоні.

Поліція чинила опір, однак стримати прорив правоохоронцям не вдалося. Мігранти кидалися негашеним вапном і екскрементами, сім поліцейських отримали опіки, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, у середині липня біля берегів Іспанії врятували близько 500 мігрантів.