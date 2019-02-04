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    У світі

    Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами

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    Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами

    Внаслідок аварії загинуло 28 мігрантів

    Судно з мігрантами затонуло неподалік від Багамських островів.

    Про це повідомляє інформагентство AFP з посиланням на ВМС Співдружності Багамських Островів.

    Зазначається, що на судні перебували мігранти з Гаїті. На човні вони прямували до США.

    Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули 28 людей. У суботу жителі острова Абак знайшли тіла чотирьох людей.

    Співробітниками берегової охорони були врятовані 15 осіб - частина з них госпіталізіровалі.

    Загалом вдалося врятувати 17 осіб.

    Нагадаємо, 19 січня у Середземному морі затонуло два судна з мігрантами, 170 людей загинули або пропали безвісти.

    США мігранти Гаїті ВМС
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