Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами
-
Розсилка
Внаслідок аварії загинуло 28 мігрантів
Судно з мігрантами затонуло неподалік від Багамських островів.
Про це повідомляє інформагентство AFP з посиланням на ВМС Співдружності Багамських Островів.
Зазначається, що на судні перебували мігранти з Гаїті. На човні вони прямували до США.
Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули 28 людей. У суботу жителі острова Абак знайшли тіла чотирьох людей.
Співробітниками берегової охорони були врятовані 15 осіб - частина з них госпіталізіровалі.
Загалом вдалося врятувати 17 осіб.
Нагадаємо, 19 січня у Середземному морі затонуло два судна з мігрантами, 170 людей загинули або пропали безвісти.