Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами



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Внаслідок аварії загинуло 28 мігрантів

Судно з мігрантами затонуло неподалік від Багамських островів.

Про це повідомляє інформагентство AFP з посиланням на ВМС Співдружності Багамських Островів.

Зазначається, що на судні перебували мігранти з Гаїті. На човні вони прямували до США.

Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули 28 людей. У суботу жителі острова Абак знайшли тіла чотирьох людей.

Співробітниками берегової охорони були врятовані 15 осіб - частина з них госпіталізіровалі.

Загалом вдалося врятувати 17 осіб.

Нагадаємо, 19 січня у Середземному морі затонуло два судна з мігрантами, 170 людей загинули або пропали безвісти.