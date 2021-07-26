  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються&nbsp; потрапити до Європи - Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв
    За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються  потрапити до Європи
    Фото з відкритих джерел

    Частину осіб із затонулого судна змогли врятувати

    Біля узбережжя Лівії розбилося судно, що перевозило нелегальних мігрантів - загинули щонайменше 57 осіб, серед них 20 жінок і двоє дітей. Про це повідомляє The Washington Post.

    Прессекретар Міжнародної організації з міграції Сафі Мсехлі заявив, що внаслідок інциденту в районі міста Хомс загинули більш як 57 осіб.

    За словами вцілілих, серед потонулих було щонайменше 20 жінок і двоє дітей.

    На цей момент Лівія, незважаючи на свою нестабільну політичну ситуацію, досі є одним з тимчасових пунктів у маршруті для мігрантів з Африки, які прямують до ЄС.

    Нагадаємо, що раніше в 2021 році кількість нелегальних перетинів кордонів ЄС подвоїлася. Через Західне Середземномор'я в Європу направляються переважно алжирці і марокканці, а сирійці і турки їдуть через Східне Середземномор'я.

    Раніше біля туніського порту Зарзіс затонуло судно, що відправилося з Лівії з майже 130 мігрантами на борту. За даними Червоного Півмісяця, 84 людини були врятовані, 43 пасажири загинули.

    За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються з Тунісу потрапити до Європи вкрай небезпечним морських шляхом. Більшість з них приїжджають з країн Африки на південь від Сахари.

    Теги: ЄС Лівія прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв