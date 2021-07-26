Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв

За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються потрапити до Європи

Частину осіб із затонулого судна змогли врятувати

Біля узбережжя Лівії розбилося судно, що перевозило нелегальних мігрантів - загинули щонайменше 57 осіб, серед них 20 жінок і двоє дітей. Про це повідомляє The Washington Post.

Прессекретар Міжнародної організації з міграції Сафі Мсехлі заявив, що внаслідок інциденту в районі міста Хомс загинули більш як 57 осіб.

За словами вцілілих, серед потонулих було щонайменше 20 жінок і двоє дітей.

На цей момент Лівія, незважаючи на свою нестабільну політичну ситуацію, досі є одним з тимчасових пунктів у маршруті для мігрантів з Африки, які прямують до ЄС.

Нагадаємо, що раніше в 2021 році кількість нелегальних перетинів кордонів ЄС подвоїлася. Через Західне Середземномор'я в Європу направляються переважно алжирці і марокканці, а сирійці і турки їдуть через Східне Середземномор'я.

Раніше біля туніського порту Зарзіс затонуло судно, що відправилося з Лівії з майже 130 мігрантами на борту. За даними Червоного Півмісяця, 84 людини були врятовані, 43 пасажири загинули.

За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються з Тунісу потрапити до Європи вкрай небезпечним морських шляхом. Більшість з них приїжджають з країн Африки на південь від Сахари.