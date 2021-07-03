Біля берегів Тунісу затонув човен із 43 мігрантами

На човні, який переправляв мігрантів в Європу, були громадяни з Єгипту, Судану, Еритреї, Бангладешу

Біля берегів Тунісу затонув човен, який перевозив мігрантів з лівійського порту в Європу. Вони воліли переплисти Середземне море. Про це повідомляє BBC.

З початку літа суттєво збільшилася кількість нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Європи з Північної Африки через Середземне море.

На човні, який переправляв мігрантів в Європу, були громадяни з Єгипту, Судану, Еритреї, Бангладешу. Біля берегів Тунісу в човна зламався двигун і він перевернувся. Вік нелегальних емігрантів — від 3 до 40 років.

Сорок три мігранти потонули.

Очільник Туніського Червоного Напівмісяця Монгі Слім повідомив, що їм вдалося врятувати 84 особи.

Влада Тунісу забезпечила врятованих мігрантів їжею, водою та житлом. Усіх помістили на карантин через можливий ризик зараження коронавірусом.

У Міжнародній організації з міграції відзначають, що в 2020 році не менше 900 осіб потонули в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи. Понад 11 тисяч осіб, які намагалися покинути Лівію, були повернуті в країну.

До слова, в Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії.