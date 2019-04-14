Біля Евересту розбився пасажирський літак



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Аеропорт імені Тенцинга та Хілларі в Луклі

Внаслідок авіакатастрофи загинуло троє людей

В непальському аеропорту імені Тенцинга та Гілларі поблизу гори Еверест 14 квітня розбився пасажирський літак, повідомила влада країни. Внаслідок аварії загинули троє та були травмовані четверо людей, повідомляє DW.

Літак авіакомпанії Summit Air намагався вилетіти з Лукли в Катманду. Але його знесло поривом вітру зі злітної смуги і він врізався у припаркований вертоліт компанії Manang Air, повідомив представник агентства цивільної авіації країни Радж Кумар Чхетрі.

Серед загиблих - пілот літака та двоє поліцейських, які перебували біля вертольота. Травмованих відправили вертольотом до лікарні в Катманду. Повідомляється, що четверо пасажирів та бортпровідник літака не були поранені.

Обидві авіакомпанії є приватними та перевозять туристів і непальців у віддалених районах країни. Після аварії місцева влада призупинила роботу аеропорту.

Аеропорт імені Тенцинга та Гілларі часто називають найнебезпечнішим у світі через коротку злітно-посадкову смугу. Він розташований на висоті 2 845 м і призначений лише для вертольотів і невеликих літаків.