Біля кордонів Латвії помітили російські військові літаки та корабель



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Російські військові літаки та кораблі неодноразово помічали біля кордону з Латвією

Біля чужих кордонів знову «заблукали» тепер вже п'ять російських літаків та буксирний корабель «Виктор Конецкий»

Над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували п'ять російських літаків. Про це повідомляється на сторінці Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Крім того, на відстані шість морських миль від кордону Латвії був виявлений російський буксирний корабель «Виктор Конецкий».

«15 липня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували російські літаки: два Су-27, два Ту-160 і А-50», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, військові літаки та кораблі РФ неодноразово помічали біля кордону з Латвією. До цього такі спостереження були зафіксовані 16 червня. Тоді в ексклюзивній економічній зоні країни був ідентифікований російський фрегат «Адмірал Касатонов» з бортовим номером 431.

Також раніше у винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу «Александрит» Збройних сил Росії. Корабель помітили 29 травня на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.