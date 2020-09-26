Біля узбережжя Японії стався землетрус



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Біля узбережжя Японії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 181 км на південний схід від міста Симода

Біля берегів Японії в п'ятницю, 25 вересня, стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомила Геологічна служба США.

За даними сейсмологів, епіцентр знаходився за 181 км на південний схід від міста Симода, у якому проживають близько 26 тисяч осіб.

Осередок залягав на глибині 118 км.

Повідомлень про потерпілих або руйнування поки що не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Раніше у вересні землетрус магнітудою 6,1 стався на північному сході Японії. Підземні поштовхи відчувалися в низці префектур, включаючи Токіо.