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    У світі

    Біля узбережжя Японії стався землетрус

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    Біля узбережжя Японії стався землетрус - Біля узбережжя Японії стався землетрус
    Біля узбережжя Японії стався землетрус

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 181 км на південний схід від міста Симода

    Біля берегів Японії в п'ятницю, 25 вересня, стався землетрус магнітудою 5,1.

    Про це повідомила Геологічна служба США.

    За даними сейсмологів, епіцентр знаходився за 181 км на південний схід від міста Симода, у якому проживають близько 26 тисяч осіб.

    Осередок залягав на глибині 118 км.

    Повідомлень про потерпілих або руйнування поки що не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

    Раніше у вересні землетрус магнітудою 6,1 стався на північному сході Японії. Підземні поштовхи відчувалися в низці префектур, включаючи Токіо.

    США землетрус цунамі
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