Борис Нємцов був надією змін у Росії – російські опозиціонери

Він міг стати реальним конкурентом Путіна

За три роки зі смерті російського політика Бориса Нємцова замовники його вбивства так і не були знайдені. Не дивлячись на те, що влада РФ в основному забороняє проводити акції на його честь, люди продовжують виходити на марші пам’яті. Про фігуру Бориса Нємцова розповіли гості під час прес-конференції в прес-центрі «Главком». За



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Він міг стати реальним конкурентом Путіна

За три роки зі смерті російського політика Бориса Нємцова замовники його вбивства так і не були знайдені. Не дивлячись на те, що влада РФ в основному забороняє проводити акції на його честь, люди продовжують виходити на марші пам’яті. Про фігуру Бориса Нємцова розповіли гості під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами російського опозиційного журналіста Віктора Майстрєнко, вбивство політика було рубіконом, який не можна було перетинати. «Я вважаю, що саме Борис був надією Росії, яку вбила путінська зграя. Коли людина такого рівня ще раз з’явиться в Росії, настільки світла та чесна, можливо тоді російська надія знову оживе. Зараз я її не бачу», – сказав він.

Журналіст також додав, нещодавній московський марш пам’яті, який відбувся 25 лютого, був виключно заходом з вшанування пам’яті Бориса Нємцова, а не політичною акцією. «Зараз йде спад протестних рухів. І більшість людей туди прийшли, аби згадати Бориса, а не з метою висувати політичні вимоги» – додав Віктор Майстрєнко.

Як розповіла російська політемігрантка Іріна Бєлачєу, за нинішньої російської влади можна не сподіватися, що винні будуть покарані. «Розслідування з самого початку було фіктивним. Поки при владі залишається Путін, справжнього слідства бути просто не може», – сказала вона.

Згадуючи фігуру політика, екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов розповів: «Для більшості росіян, які не знали його особисто, це справді фігура близького до Єльцина політика. Зовсім інше ставлення до нього у людей з Нижньогородської області. Нємцов зробив там багато гарних речей, був справді гарним губернатором в першій половині 90-х. Але для мене Нємцов – в першу чергу Людина з великої літери: з власними поглядами, щира та відкрита».

Нагадаємо, російського опозиційного політика Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту. Торік суд визнав винними у злочині п'ятьох людей. Московський окружний військовий суд визнав винними у злочині п’ятьох людей. Зокрема безпосереднього виконавця вбивства Заура Дадаева, Анзора Губашева, який забрав вбивцю з місця злочину, його брата Шадіда, Темірлана Ескерханова, який стежив за Нємцовим та Хамзат Баха, який допомагав у підготовці. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 11 до 20 років. Замовника вбивства Нємцова і досі не встановлено.

Пропонуємо переглянути повне відео з прес-конференції: