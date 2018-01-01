Брейвік вперше заявив про розкаяння у вбивстві 77 людей

Сім років Брейвік вихвалявся своїм злочином

Засуджений у Норвегії за тероризм Андерс Брейвік вперше заявив, що розкаюється в скоєному. Про це він написав у листі керівництву в'язниці Шиен, де він відбуває призначений термін - 21 рік ув'язнення, повідомляє норвезька газета Verden Gang. Лист було написано в 2017 році після того, як Брейвік програв суд про порушення його права на гуманне



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Сім років Брейвік вихвалявся своїм злочином

Засуджений у Норвегії за тероризм Андерс Брейвік вперше заявив, що розкаюється в скоєному. Про це він написав у листі керівництву в'язниці Шиен, де він відбуває призначений термін - 21 рік ув'язнення, повідомляє норвезька газета Verden Gang.

Лист було написано в 2017 році після того, як Брейвік програв суд про порушення його права на гуманне поводження у в'язниці через розміщення в одиночній камері.

За словами запрошеного для консультацій психіатра Ранді Розенквіста, контакти Брейвіка з іншими ув'язненими допустимі, але є високий ризик, що на нього нападуть.

«Я шкодую про те, що зробив 22 липня 2011 року. Якби це було можливо, я б зробив так, щоб цього не було», - написав Брейвік у листі.

Нагадаємо, 22 липня 2011 року прихильник праворадикальної ідеології привів у дію потужний вибуховий пристрій, закладений у одного з урядових будівель в центрі Осло, в результаті чого загинули вісім людей і кілька сотень отримали поранення. У той же день він влаштував бійню на острові Утейя, убивши 69 і поранивши 66 людей. В основному це були підлітки - учасники щорічного зльоту молодіжного крила Робітничої партії, в політиці якої Брейвік бачив причину багатьох проблем Норвегії.

На даний момент терорист відбуває 21-річний термін тюремного ув'язнення. На момент скоєння терактів це був максимальний з передбачених місцевим законодавством термінів. Для терориста він є довічним, оскільки може продовжуватися необмежену кількість разів, якщо ув'язнений, на думку влади, продовжує становити небезпеку для суспільства.