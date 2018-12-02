Російські телевізійні шпигуни були помічені біля секретної військової бази у Британії - Daily Mail



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Російських журналістів зафіксували камери спостереження біля 77-й військової частини у графстві Беркшир

Британські військові бази отримали попередження про російських журналістів

У Великій Британії всім військовим базам розіслали секретні попередження про небезпеку вищого рівня після того, як журналісти російського федерального «Первого канала» знімали репортаж біля однієї з баз. Їх запідозрили у шпигунстві.

Про це повідомило британське таблоїдне видання Daily Mail.

Кореспондента «Первого канала» Тимура Сіразієва разом з оператором Дмитром Волковим зафіксували камери спостереження біля 77-й військової частини у графстві Беркшир. Ця армійська бригада співпрацює з британською розвідкою МІ5 та МІ6.

Журналісти приїхали до бази на авто та знімали на небезпечно малій відстані від військової території.

Після того, як росіян побачили біля військового об’єкта, — базам Британії розіслали попередження. У повідомленні була інформація про Сіразієва, його прес-карта журналіста, дані, фотографія та навіть авто, на якому вони приїхали.

Військовим заборонили вступати у контакт з Сіразієвим, а якщо їх знову помітять — повідомити про це негайно.

Російські журналісти «Первого канала» були біля бази 21 листопада. Наступного дня в ефірі вийшла програма з цим репортажем, в якому йшлося про нібито британську «фабрику тролів», яка працює проти Росії.

Джерело: Громадське