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    У світі

    Російські телевізійні шпигуни були помічені біля секретної військової бази у Британії - Daily Mail

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    <p>Російських журналістів зафіксували камери спостереження біля 77-й військової частини у графстві Беркшир</p> - Російські телевізійні шпигуни були помічені біля секретної військової бази у Британії - Daily Mail

    Російських журналістів зафіксували камери спостереження біля 77-й військової частини у графстві Беркшир

    Британські військові бази отримали попередження про російських журналістів

    У Великій Британії всім військовим базам розіслали секретні попередження про небезпеку вищого рівня після того, як журналісти російського федерального «Первого канала» знімали репортаж біля однієї з баз. Їх запідозрили у шпигунстві.

    Про це повідомило британське таблоїдне видання Daily Mail.

    Кореспондента «Первого канала» Тимура Сіразієва разом з оператором Дмитром Волковим зафіксували камери спостереження біля 77-й військової частини у графстві Беркшир. Ця армійська бригада співпрацює з британською розвідкою МІ5 та МІ6.

    Журналісти приїхали до бази на авто та знімали на небезпечно малій відстані від військової території.

    Після того, як росіян побачили біля військового об’єкта, — базам Британії розіслали попередження. У повідомленні була інформація про Сіразієва, його прес-карта журналіста, дані, фотографія та навіть авто, на якому вони приїхали.

    Військовим заборонили вступати у контакт з Сіразієвим, а якщо їх знову помітять — повідомити про це негайно.

    Російські журналісти «Первого канала» були біля бази 21 листопада. Наступного дня в ефірі вийшла програма з цим репортажем, в якому йшлося про нібито британську «фабрику тролів», яка працює проти Росії.

    Джерело: Громадське

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