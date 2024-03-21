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Череп доісторичного річкового дельфіна вчені знайшли в Амазонці (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Череп доісторичного річкового дельфіна вчені знайшли в Амазонці (фото)
Найближчий живий родич такого дельфіна знаходиться за 10 тис. км у південно-східній Азії
фото: The Guardian

Вимерлий вид мав довжину до 3,5 метрів, що робило його найбільшим річковим дельфіном

Вчені знайшли скам'янілий череп гігантського річкового дельфіна, який, як вважають, вийшов з океану та мешкав у річках Амазонії Перу 16 мільйонів років тому. Вимерлий вид мав довжину до 3,5 метрів, що робило його найбільшим річковим дельфіном, коли-небудь знайденим. Про це пише The Guardian.

Вчений Бенітес-Паломіно виявив скам'янілість у Перу в 2018 році, коли він ще був студентом. Зараз він працює над докторською дисертацією на кафедрі палеонтології Цюріхського університету, і каже, що дослідження черепу було відкладено через пандемію. Вперше він помітив частину скам’янілості, фрагмент щелепи, коли йшов з колегою.

Дельфін належав до сімейства дельфінів Platanistoidea
Дельфін належав до сімейства дельфінів Platanistoidea
фото: The Guardian

«Як тільки я впізнав це, я побачив гнізда зубів. Я крикнув: «Це дельфін». Ми не могли в це повірити. Тоді ми зрозуміли, що це не пов’язано з рожевим дельфіном річки Амазонка. Ми знайшли тварину, гіганта, чий найближчий живий родич знаходиться за 10 тис. км у південно-східній Азії», – додав учений.

За словами провідного автора нового дослідження, опублікованого в Science Advances, виявлення цього нового виду, Pebanista yacuruna, підкреслює ризики для річкових дельфінів, що залишилися у світі, і всі вони стикаються з подібною загрозою зникнення в найближчі 20-40 років. Альдо Бенітес-Паломіно сказав, що він належав до сімейства дельфінів Platanistoidea, які зазвичай зустрічаються в океанах 24-16 мільйонів років тому.

Після двох десятиліть роботи в Південній Америці дослідники знайшли кілька гігантських форм у цьому регіоні
Після двох десятиліть роботи в Південній Америці дослідники знайшли кілька гігантських форм у цьому регіоні
фото: The Guardian

За його словами, річкові дельфіни, що вижили, були залишками колись дуже різноманітних груп морських дельфінів, які, як вважають, покинули океани, щоб знайти нові джерела їжі в прісноводних річках.

Марсело Р. Санчес-Віллагра, директор кафедри палеонтології Цюріхського університету, сказав, що знахідка була інтригуючою. «Після двох десятиліть роботи в Південній Америці ми знайшли кілька гігантських форм у цьому регіоні, але це перший дельфін такого роду», – сказав він.

Спільною проблемою, з якою стикаються річкові дельфіни, включно з найближчими живими родичами скам’янілостей, які плавають у річках Ганг та Інд, є неминучий ризик вимирання. Міський розвиток, забруднення та видобуток корисних копалин були ключовими причинами, сказав він, і вже призвели до вимирання дельфінів річки Янцзи.

Нагадаємо, рідкісний карликовий бегемот народився в Афінському зоологічному парку Аттіка вперше за 10 років.

Раніше стало відомо, що український військовий Владислав Журавель приручив кажана й тепер опікується ним. Про це військовий розповідає у своєму блозі у X (twitter).

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Теги: тварини наука Амазонка

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