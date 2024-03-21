В Афінському зоопарку народився рідкісний карликовий бегемот (фото)

Такі бегемоти перебувають під загрозою зникнення

Рідкісний карликовий бегемот народився в Афінському зоологічному парку Аттіка вперше за 10 років. Про це пише Reuters.

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Відсутність самців карликових бегемотів у неволі ускладнювала розведення, тому співробітники зоопарку були «в повному захваті», оскільки дитинча виявився хлопчиком.

Ветеринар зоопарку Ной Псарудакі сказав, що карликові бегемоти, які є видами, що перебувають під загрозою зникнення, є надзвичайно важливими, тому що, сподіваємося, одного дня вони розмножаться.

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Відсутність самців карликових бегемотів у неволі ускладнювала розведення фото: Reuters

Батьківщиною карликових бегемотів є болота і тропічні ліси в західній Африці. Міжнародним союзом охорони природи вони внесені до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення, і, за оцінками, лише близько 2000-2500 все ще живуть у дикій природі.

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Батьківщиною карликових бегемотів є болота і тропічні ліси в західній Африці фото: Reuters

Самець вагою 7 кг, чиє ім’я визначиться під час голосування, народився 19 лютого від батьків Ліззі та Джамали. Вони єдині карликові бегемоти в зоопарку.

Як повідомлялося раніше, У Туреччині після вбивства кота Ероса відбулися масові протести, а винуватець злочину отримав рекордний для республіки тюремний термін за смерть тварини. Чоловік на ім'я Ібрагім Келоглан був засуджений до рекордного для Туреччини тюремного терміну за вбивство кота на прізвисько Ерос.

Раніше стало відомо, що український військовий Владислав Журавель приручив кажана й тепер опікується ним. Про це військовий розповідає у своєму блозі у X (twitter).

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Журавель розповів, що кажан з'явився у нього абсолютно випадково: «Йду вночі в туалет і раптово ультразвук б'є в мої пошкоджені барабанні перетинки. Паніка і розуміння що кажан. Повезло обом: він живий і цілий, а я із сухими штанями (реально, як в якомусь фільмі жахів). Лишу собі до весни». Військовий оприлюднив безліч відео, на яких він годує, гладить кажана, та робить йому «СПА-процедури»: розчісує кажана зубною щіткою.

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