Через аномальну спеку у Франції влітку померло майже 1,5 тисячі людей



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28 червня стовпчик термометра у Франції піднявся до 46 градусів за Цельсієм

Надзвичайно висока температура у Франції була зафіксована в червні-липні

На 1 тис. 465 осіб або на 9,1% зросла в порівнянні з середніми показниками смертність у Франції влітку нинішнього року через аномально спекотну погоду.

Про це повідомила в неділю міністр охорони здоров'я країни Аньєс Бюзен, пише «Інтерфакс-Україна».

Надзвичайно висока температура у Франції була зафіксована в червні-липні.

В одному з районів країни 28 червня стовпчик термометра піднявся до 46 градусів за Цельсієм.

До нинішнього року найспекотнішим у Франції був 2003 рік, зазначила міністр.

Як повідомлялося, через аномальну спеку на Алясці розтанув лід.