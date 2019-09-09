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    У світі

    Через аномальну спеку у Франції влітку померло майже 1,5 тисячі людей

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    28 червня стовпчик термометра у Франції піднявся до 46 градусів за Цельсієм - Через аномальну спеку у Франції влітку померло майже 1,5 тисячі людей
    28 червня стовпчик термометра у Франції піднявся до 46 градусів за Цельсієм

    Надзвичайно висока температура у Франції була зафіксована в червні-липні

    На 1 тис. 465 осіб або на 9,1% зросла в порівнянні з середніми показниками смертність у Франції влітку нинішнього року через аномально спекотну погоду.

    Про це повідомила в неділю міністр охорони здоров'я країни Аньєс Бюзен, пише «Інтерфакс-Україна».

    Надзвичайно висока температура у Франції була зафіксована в червні-липні.

    В одному з районів країни 28 червня стовпчик термометра піднявся до 46 градусів за Цельсієм.

    До нинішнього року найспекотнішим у Франції був 2003 рік, зазначила міністр.

    Як повідомлялося, через аномальну спеку на Алясці розтанув лід.

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