Через аномальну спеку на Алясці розтанув лід



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На Алясці Фото: GETTY IMAGES

За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни

Через аномальну спеку у липні, у водах Аляски розтанув лід, а найближчий льодовик за більш ніж 240 кілометрів.

Про це пише The Independent.

Після температурних рекордів у липні арктичний морський лід залишився на 2 мільйони квадратних км нижче середньострокового середнього рівня. За звичай, рівень льоду на Алясці зменшується влітку, але не так масштабно. У середньому за останні 40 років з початку супутникових спостережень Арктики морський лід кожного вересня зменшувався більш ніж на 13 %.

«Це зменшення близько 85 тисяч квадратних кілометрів щороку, що рівнозначне площі Шотландії», – зазначив експерт з кліматичних змін Ед Блоклі.

За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни, які можуть загрожувати жителям міст у прибережних зонах. Жителі деяких міст матимуть переїхати через ймовірне затоплення.

Рекордна спека в Європі загрожує льодовикам Гренландії.

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