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    У світі

    Через аномальну спеку на Алясці розтанув лід

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    <p>На Алясці</p> <p>Фото: GETTY IMAGES</p> - Через аномальну спеку на Алясці розтанув лід

    На Алясці

    Фото: GETTY IMAGES

    За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни

    Через аномальну спеку у липні, у водах Аляски розтанув лід, а найближчий льодовик за більш ніж 240 кілометрів.

    Про це пише The Independent.

    Після температурних рекордів у липні арктичний морський лід залишився на 2 мільйони квадратних км нижче середньострокового середнього рівня. За звичай, рівень льоду на Алясці зменшується влітку, але не так масштабно. У середньому за останні 40 років з початку супутникових спостережень Арктики морський лід кожного вересня зменшувався більш ніж на 13 %.

    «Це зменшення близько 85 тисяч квадратних кілометрів щороку, що рівнозначне площі Шотландії», – зазначив експерт з кліматичних змін Ед Блоклі.

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    За словами науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни, які можуть загрожувати жителям міст у прибережних зонах. Жителі деяких міст матимуть переїхати через ймовірне затоплення.

    Рекордна спека в Європі загрожує льодовикам Гренландії.

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