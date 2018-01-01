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    Через вибух у Швеції постраждали двоє людей

    Один з постраждалих перебував у важкому стані
    Шведська поліція повідомила, що двоє людей отримали травми від вибуху поблизу станції метро Varby Gard у Стокгольмі. За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув, очевидно, у той момент, коли хтось підняв його з землі, щоб роздивитись ближче. Стокгольмська поліція розповіла шведському інформаційному агентству TT про поранення 60-річного чоловіка
    • Сьогодні, 15:45
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    Поліція Швеції
    Поліція Швеції

    Один з постраждалих перебував у важкому стані

    Шведська поліція повідомила, що двоє людей отримали травми від вибуху поблизу станції метро Varby Gard у Стокгольмі. За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув, очевидно, у той момент, коли хтось підняв його з землі, щоб роздивитись ближче.

    Стокгольмська поліція розповіла шведському інформаційному агентству TT про поранення 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Як повідомляють, чоловік перебував у важкому стані.

    Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро у житловому районі Худдинг, що є частиною великого Стокгольму. Поліція оточила місце вибуху.

    Влада заявила, що не пов’язує вибух із терористичною атакою.

    Нагадаємо, у Стокгольмі біля метро стався вибух.

    Джерело: Радіо Свобода

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