Через вибух у Швеції постраждали двоє людей

Один з постраждалих перебував у важкому стані

Шведська поліція повідомила, що двоє людей отримали травми від вибуху поблизу станції метро Varby Gard у Стокгольмі. За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув, очевидно, у той момент, коли хтось підняв його з землі, щоб роздивитись ближче. Стокгольмська поліція розповіла шведському інформаційному агентству TT про поранення 60-річного чоловіка



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Поліція Швеції

Один з постраждалих перебував у важкому стані

Шведська поліція повідомила, що двоє людей отримали травми від вибуху поблизу станції метро Varby Gard у Стокгольмі. За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув, очевидно, у той момент, коли хтось підняв його з землі, щоб роздивитись ближче.

Стокгольмська поліція розповіла шведському інформаційному агентству TT про поранення 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Як повідомляють, чоловік перебував у важкому стані.

Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро у житловому районі Худдинг, що є частиною великого Стокгольму. Поліція оточила місце вибуху.

Влада заявила, що не пов’язує вибух із терористичною атакою.

Нагадаємо, у Стокгольмі біля метро стався вибух.

Джерело: Радіо Свобода