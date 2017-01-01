Члена Сейму Литви готуються позбавити мандата через приховування зв’язків з Росією

Бастіс стверджує, що не порушив своїми діями присягу

Член Сейму Литви Міндаугас Бастіс порушив присягу і грубо порушив Конституцію, приховавши свої зв'язки з колишнім працівником КДБ Петром Воєйком. Таке рішення ухвалив у п'ятницю конституційний суд Литви. Суд оцінював, чи суперечать конституції дії Бастіса, зазначені у висновках парламентської комісії з імпічменту. Комісія з імпічменту в своєму



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Сейм Литви

Бастіс стверджує, що не порушив своїми діями присягу

Член Сейму Литви Міндаугас Бастіс порушив присягу і грубо порушив Конституцію, приховавши свої зв'язки з колишнім працівником КДБ Петром Воєйком. Таке рішення ухвалив у п'ятницю конституційний суд Литви.

Суд оцінював, чи суперечать конституції дії Бастіса, зазначені у висновках парламентської комісії з імпічменту. Комісія з імпічменту в своєму висновку зазначила, що Бастіс порушив присягу, коли приховав свої зв'язки з колишнім співробітників КДБ Петром Воєйком, був посередником при організації непублічних зустрічей представників «Росатому» з керівниками органів державної влади Литви.

Після оголошення висновку, Сейм вирішить питання про позбавлення Бастіса депутатського мандата. Депутат позбавляється мандата, якщо за таке рішення голосують не менше трьох п'ятих членів Сейму, тобто 85 парламентаріїв.

Сам Бастіс стверджує, що не порушив своїми діями присягу. Він також заперечує звинувачення в тому, що намагався ввести в оману членів парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, який проводив розслідування, а також діяв проти інтересів Литви.

Імпічмент Бастісу ініційований через його зв'язки з представником російської корпорації атомної енергетики «Росатом» Євгеном Костіним, з колишнім співробітником КДБ Петром Воєйком, журналістом російського державного телеканалу РТР Ернестом Мацкявічюсом, з колишнім «авторитетом» мафії Сатурнасом Дубінінкасом і з підозрюваним у незаконній діяльності підприємцем Вадимом Пахомовим.

У березні спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс відмовився надати Бастісу дозвіл на роботу з секретною інформацією через зв'язки цього парламентарія.

Джерело: Delfi