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Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки
Рудін уже тривалий час страждав від депресії, яка розвинулася у нього після перенесеного коронавірусу
фото з відкритих джерел

Тіло 53-річного чоловіка знайшли у Москві на дашку під'їзду будинку

Чоловік та продюсер відомої російської співачки Наталі Олександр Рудін скоїв самогубство. Як передає низка тамтешніх ЗМВ, тіло 53-річного чоловіка знайшли у Москві на дашку під'їзду будинку, що на вулиці Біломорській. Подейкують, що Рудін уже тривалий час страждав від депресії, яка розвинулася у нього після перенесеного коронавірусу.

Також нещодавно родина Рудіних пережила ще одне горе – декілька тижнів тому пішов з життя батько Олександра. Російські ЗМІ пишуть, що це також могло підштовхнути Рудіна накласти на себе руки.

Нагадаємо, що Наталі була популярна у 90-х. Зокрема, впізнаваність артистці приніс її хіт «Ветер с моря дул», а також «Черепашка» та «О боже, какой мужчина».

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення РФ до України Наталі жодного разу не коментувала.

Раніше співачка Діана Гурцкая втратила чоловіка. Петро Кучеренко, який працював заступником міністра науки та вищої освіти РФ, повертався з відрядження на Кубі у складі російської делегації. Йому стало погано в літаку – борт посадили у Мінеральних Водах, але врятувати росіянина не вдалося. Йому було 46 років.  

Раніше «Главком» писав, що в Москві раптово помер відомий актор і телеведучий. Сергій Колесников вів програму «Фазенда» на пропагандистському Першому каналі. Причиною смерті чоловіка далеко не похилого віку став інсульт. Незважаючи на те, що Колесникова було негайно госпіталізовано до лікарні, медики врятувати його так і не змогли. У артиста залишилося дружина, двоє дітей та три онучки. Актор знімався у багатьох фільмах та серіалах, серед яких «Петербурзькі таємниці», «Далекобійники».

Теги: самогубство батько

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