Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам

Правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник

Невідома особа кинула вибуховий пристрій у будівлю посольства США у столиці Чорногорії Подгориці. Про це повідомляють представники уряду Чорногорії та США, передає видання Reuters. За інформацією чорногорських посадовців, близько опівночі людина, ймовірніше за все, кинула гранату в будівлю посольства, після чого одразу ж підірвала себе і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник

Невідома особа кинула вибуховий пристрій у будівлю посольства США у столиці Чорногорії Подгориці.

Про це повідомляють представники уряду Чорногорії та США, передає видання Reuters.

За інформацією чорногорських посадовців, близько опівночі людина, ймовірніше за все, кинула гранату в будівлю посольства, після чого одразу ж підірвала себе і загинула.

Наразі правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник. Як розповів фотограф видання Reuters, поліцейські автомобілі заблокували вулицю, а на будівлі посольства поки не видно ушкоджень.

Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт підтвердила інформацію про вибух та зауважила, що зараз перевіряється інформація щодо можливих постраждалих серед працівників посольства.