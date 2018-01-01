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    Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам

    Правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник
    Невідома особа кинула вибуховий пристрій у будівлю посольства США у столиці Чорногорії Подгориці. Про це повідомляють представники уряду Чорногорії та США, передає видання Reuters. За інформацією чорногорських посадовців, близько опівночі людина, ймовірніше за все, кинула гранату в будівлю посольства, після чого одразу ж підірвала себе і
    • Сьогодні, 08:22
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    Правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник

    Невідома особа кинула вибуховий пристрій у будівлю посольства США у столиці Чорногорії Подгориці.

    Про це повідомляють представники уряду Чорногорії та США, передає видання Reuters.

    За інформацією чорногорських посадовців, близько опівночі людина, ймовірніше за все, кинула гранату в будівлю посольства, після чого одразу ж підірвала себе і загинула. 

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    Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам
    Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам
    Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам
    Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам

    Наразі правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник. Як розповів фотограф видання Reuters,  поліцейські автомобілі заблокували вулицю, а на будівлі посольства поки не видно ушкоджень. 

    Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт підтвердила інформацію про вибух та зауважила, що зараз перевіряється інформація щодо можливих постраждалих серед працівників посольства. 

     

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