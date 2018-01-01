Чоловік жбурнув вибухівку у посольство США в Чорногорії та підірвався сам
- Сьогодні, 08:22
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Правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник
Невідома особа кинула вибуховий пристрій у будівлю посольства США у столиці Чорногорії Подгориці.
Про це повідомляють представники уряду Чорногорії та США, передає видання Reuters.
За інформацією чорногорських посадовців, близько опівночі людина, ймовірніше за все, кинула гранату в будівлю посольства, після чого одразу ж підірвала себе і загинула.
Наразі правоохоронці намагаються встановити, ким був нападник. Як розповів фотограф видання Reuters, поліцейські автомобілі заблокували вулицю, а на будівлі посольства поки не видно ушкоджень.
Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт підтвердила інформацію про вибух та зауважила, що зараз перевіряється інформація щодо можливих постраждалих серед працівників посольства.