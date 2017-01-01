Держперевізник «Чеська залізниця» розробив щоденники з «російським» Кримом

Розроблену партію вилучать та не поширюватимуть

Найбільший у Чехії державний перевізник «Чеська залізниця» розробив щоденники на майже п’ять тисяч екземплярів з картою, на якій анексований Крим позначений російською територією. Про це повідомляє місцеве видання Lidovky. Перевізник щороку публікує щоденники, які завжди постачаються профспілкам, політикам, банкірам



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Розроблену партію вилучать та не поширюватимуть

Найбільший у Чехії державний перевізник «Чеська залізниця» розробив щоденники на майже п’ять тисяч екземплярів з картою, на якій анексований Крим позначений російською територією. Про це повідомляє місцеве видання Lidovky.

Перевізник щороку публікує щоденники, які завжди постачаються профспілкам, політикам, банкірам тощо. Однак цього разу розроблену партію вилучать та не поширюватимуть. Керівник компанії призупинив цей процес.

На карті, зокрема, зображені території ісламістського радикального угруповання «Ісламська держава», а також невизнана Південна Осетія пофарбована, як територія Росії.

Карта була створена компанією Cartography Prague. Зазначається, що чеські профспілки затвердили такий вигляд щоденника.