Десятків курсантів Суворовського училища в РФ скосила страшна хвороба



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У курсантів Суворовського військового училища виявили ехінококоз - паразитарну хворобу, спричинену стрічковими хробаками

У Держдумі визнали, що «такого масового, локального і масивного зараження на ехінококоз ще жодного разу не фіксувалося»

Російська військова прокуратура почала перевірку за фактом масового зараження на ехінококоз вихованців ульяновського Суворовського військового училища.

Як пише «Радіо Свобода», на даний момент аналізи взяті у 685 курсантів і працівників училища. Всього їх 800. Симптоми захворювання виявлені у 25 осіб. Повне обстеження медики обіцяють закінчити 6 лютого.

У свою чергу, мати одного з курсантів Надія Хитрова повідомила, що паразитами заразилися 30 хлопців і троє офіцерів. У трьох учнів «хробаки з'їли по одній легені» За її словами, батькам хворих повідомили, що їх діти тепер інваліди.

У міністерстві охорони здоров'я Ульяновської області РФ зазначили, що у курсантів місцевого Суворовського військового училища лікарі виявили ехінококоз - паразитарну хворобу, спричинену стрічковими хробаками. Захворювання також знайшли у одного працівника кухні. Симптоми виявили, коли в обласну дитячу клінічну лікарню відправили перших учнів з підозрою на легеневу патологію.

У свою чергу депутат Держдуми Росії Олексій Курінний, лікар-хірург за фахом, написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що багато батьків в стані паніки: вони «приїжджають з інших міст, забирають своїх дітей і обстежують їх самостійно». Депутат зазначив, що, за його враженнями, проблему намагаються локалізувати «і не допустити федерального скандалу», в чому «зацікавлені і міноборони, і обласна влада». У деяких постраждалих, за даними Курінного, «має місце осередкове ураження головного мозку».

«Якщо це дійсно ехінокок, про військову кар'єру багатьом з хворих доведеться забути», - підкреслив він, додавши, що «такого масового, локального і масивного зараження цією хворобою ще жодного разу не фіксувалося».

Видання The Moscow Post стверджує, що поставками харчування в Суворовське училище займалася ульяновська компанія «Торговий дім – СПП», що належить екс-заступнику голови уряду Ульяновської області і другу губернатора регіону Дмитру Рябову. Як зазначає ЗМІ, фірма «захопила ринок громадського харчування в Ульяновську».

До слова, слідчі оголосили підозру директору дитячого табору «Орлятко» на Донеччині, де отруїлися понад 90 дітей.