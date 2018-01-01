«Дизельний скандал»: в офісах Audi знову пройшли обшуки

Офісні приміщення та виробничі потужності Audi знову стали об'єктом обшуків у землях Баварія та Баден-Вюртемберг

У вівторок, 6 лютого, співробітники прокуратури провели обшуки в центральному офісі німецького автовиробника Audi, розташованому в місті Інгольштадт, та в адміністративному приміщенні заводу в Неккарзульмі, передає інформагенція dpa. За даними прокуратури, особливу увагу слідчих привертали автомобілі, оснащені дизельним



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Офісні приміщення та виробничі потужності Audi знову стали об'єктом обшуків у землях Баварія та Баден-Вюртемберг

У вівторок, 6 лютого, співробітники прокуратури провели обшуки в центральному офісі німецького автовиробника Audi, розташованому в місті Інгольштадт, та в адміністративному приміщенні заводу в Неккарзульмі, передає інформагенція dpa.

За даними прокуратури, особливу увагу слідчих привертали автомобілі, оснащені дизельним шестициліндровим двигуном. Саме цей двигун опинився в центрі скандалу з маніпуляціями шкідливих викидів у США, зазначається в повідомленні відомства. На сьогоднішній день підозрюваними особами у справі з маніпуляціями показників шкідливих викидів вважаються 14 осіб, зазначили слідчі. Водночас представників колишнього та нинішнього керівництва компанії Audi серед підозрюваних немає.

Слідство підозрює Audi в продажі на ринках США та Європи як мінімум 210 тисяч дизельних автомобілів, оснащених програмним забезпеченням, котре уможливлювало махінації з показниками викидів.

Нагадаємо, що німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках в усьому світі через «дизельний скандал».

Джерело: DW