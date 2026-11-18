У ніч проти 18 листопада Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. За повідомленнями російських Telegram-каналів та OSINT-спільноти, під ударом опинилися Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи. Місцеві жителі повідомили про численні вибухи, роботу протиповітряної оборони та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

За інформацією російських медіа, вибухи в Краснодарському краї почалися приблизно о 04:40 ранку. Мешканці Краснодара повідомляли про звуки сирен та інтенсивну роботу протиповітряної оборони. За окремими свідченнями, вибухи лунали з інтервалами приблизно у пів хвилини.

Основними ймовірними цілями атаки стали два великі нафтопереробні підприємства, розташовані в Сєвєрському районі Краснодарського краю: Ільський та Афіпський НПЗ.

У селищі Афіпський, що розташоване приблизно за 16 кілометрів від Краснодара, місцеві жителі також повідомили про влучання на вулиці Пушкіна та можливих постраждалих. Офіційного підтвердження кількості постраждалих наразі немає.

У соціальних мережах поширили повідомлення про пожежі поблизу нафтопереробних підприємств. Водночас точні масштаби пошкоджень заводів та наслідки ударів потребують підтвердження.

Ільський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність становить приблизно 6,6 млн тонн нафти на рік. За повідомленнями медіа, попередньої атаки підприємство зазнало 16 листопада, лише за два дні до нинішніх подій.

Афіпський НПЗ розрахований на переробку близько 6,25 млн тонн нафти щороку. Востаннє про атаку на підприємство повідомляли 6 листопада. Тоді на території заводу спалахнула пожежа.

Краснодарський край має важливе значення для російської паливної промисловості та логістики. Окрім нафтопереробних підприємств, у регіоні розташовані паливні вузли, хімічні виробництва та морські порти, через які здійснюється перевезення вантажів і нафтопродуктів.

Зокрема, стратегічне значення мають порти Новоросійська, Туапсе, Тамані, Єйська та Темрюка. У Новоросійську також базуються кораблі російського Чорноморського флоту.

Окремо в ніч проти 18 листопада повідомлялося про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Луганську. За свідченнями місцевих жителів, у місті виникли проблеми з електропостачанням. Причини пожежі та її зв'язок із нічними атаками наразі не встановлені.

Нагадаємо, 16 листопада «Главком» повідомляв, що Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапили три установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільного бензину. Потужність підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Також раніше «Главком» писав про атаку на Афіпський НПЗ у ніч проти 6 листопада. Тоді після серії вибухів на території підприємства спалахнула пожежа.