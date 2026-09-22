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«Роснафта» запустила масштабний проєкт в Арктиці після років затримок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Роснафта» запустила масштабний проєкт в Арктиці після років затримок
Росія запустила «Восток Ойл» та почала відвантажувати нафту з Арктики
фото: росЗМІ

Компанія вже почала відвантажувати нафту з «Восток Ойл», запаси якого оцінили приблизно у 51 млрд барелів

Російська компанія «Роснафта» після кількох років затримок розпочала комерційний експорт нафти з арктичного проєкту «Восток Ойл». У перспективі компанія планує видобувати там близько 1 млн барелів нафти на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

У вересні «Роснафта» почала завантажувати нафту на танкери льодового класу на терміналі «Бухта Север», розташованому на півострові Таймир. Першими нафту отримали судна Akademik Gubkin і Valentin Pikul. Ще два танкери – Vladimir Monomakh і Vladimir Vinogradov – очікували на завантаження.

«Восток Ойл» об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру. За оцінками «Роснафти», їхні сукупні запаси становлять близько 51 млрд барелів нафти. Потенційну потужність усього проєкту раніше оцінювали у 2 млн барелів на добу.

На початковому етапі обсяги будуть значно меншими. За даними джерел у нафтовій галузі, протягом 2026 року відвантаження можуть становити близько 150 тис. барелів на добу, або 500–700 тис. тонн на місяць.

У другій половині 2027 року «Роснафта» планує збільшити експорт до 600 тис. барелів на добу, що відповідає приблизно 30 млн тонн на рік. До 2030 року компанія розраховує довести показник приблизно до 1 млн барелів на добу.

Проєкт «Восток Ойл» представили ще у 2019 році як один із ключових нових проєктів російської нафтової галузі. Спочатку до його реалізації планували залучити іноземні компанії. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження західних санкцій іноземні партнери вийшли з проєкту.

Серед компаній, які раніше були пов'язані з «Восток Ойл», – BP, Trafigura та Vitol. Після їхнього виходу «Роснафті» довелося значною мірою покладатися на власні ресурси.

Окреме значення для проєкту має його розташування. Термінал «Бухта Север» дає змогу відправляти нафту через Північний морський шлях. Для перевезень в арктичних умовах компанія використовує танкери льодового класу. Одним із головних напрямків постачання мають стати азійські ринки.

Запуск «Восток Ойл» відбувся на тлі проблем російської нафтової галузі та скорочення видобутку. Москва розраховує, що нові арктичні родовища допоможуть підтримати обсяги виробництва та наростити експорт нафти передусім до країн Азії.

Нагадаємо, що станом на 21 вересня Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей нафтопереробки Росії. 

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Теги: нафта росія Арктика

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