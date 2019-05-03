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    У світі

    Другу обвинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнили з-під варти

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    <p>Раніше Доан Тхі Хионґ засудили до трьох років і чотирьох місяців</p> - Другу обвинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнили з-під варти

    Раніше Доан Тхі Хионґ засудили до трьох років і чотирьох місяців

    Спочатку жінку звинувачували у вбивстві Кім Чон Нама, але пізніше звинувачення перекваліфікували в «умисне заподіяння шкоди»

    Малайзійська влада звільнила з в’язниці громадянку В’єтнаму, яку звинувачували у вбивстві брата північнокорейського лідера.

    Спочатку Доан Тхі Хионґ звинувачували у вбивстві Кім Чон Нама, але пізніше звинувачення перекваліфікували в «умисне заподіяння шкоди». Її засудили до трьох років і чотирьох місяців, з огляду на той час, який вона вже провела під вартою. Пізніше суд ухвалив рішення звільнити її достроково.

    Раніше у березні малайзійський суд зняв звинувачення з другої підозрюваної у вбивстві – громадянки Індонезії Сіті Айсії.

    Нагадаємо, 14 лютого 2017 року стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика.

    Згідно з висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

    Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія

    Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів).

    Джерело: Радіо Свобода

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