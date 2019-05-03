Другу обвинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнили з-під варти



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Раніше Доан Тхі Хионґ засудили до трьох років і чотирьох місяців

Спочатку жінку звинувачували у вбивстві Кім Чон Нама, але пізніше звинувачення перекваліфікували в «умисне заподіяння шкоди»

Малайзійська влада звільнила з в’язниці громадянку В’єтнаму, яку звинувачували у вбивстві брата північнокорейського лідера.

Спочатку Доан Тхі Хионґ звинувачували у вбивстві Кім Чон Нама, але пізніше звинувачення перекваліфікували в «умисне заподіяння шкоди». Її засудили до трьох років і чотирьох місяців, з огляду на той час, який вона вже провела під вартою. Пізніше суд ухвалив рішення звільнити її достроково.

Раніше у березні малайзійський суд зняв звинувачення з другої підозрюваної у вбивстві – громадянки Індонезії Сіті Айсії.

Нагадаємо, 14 лютого 2017 року стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика.

Згідно з висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія

Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів).

Джерело: Радіо Свобода