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    У світі

    Джонсон: я помилився, коли вважав можливим перезавантажити відносини з Росією

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    Борис Джонсон не пояснив причин зміни своєї думки щодо РФ - Джонсон: я помилився, коли вважав можливим перезавантажити відносини з Росією
    Борис Джонсон не пояснив причин зміни своєї думки щодо РФ

    «Мене дуже, дуже засмутило те, що я помилявся», — зізнався прем’єр Британії

    Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що помилявся, коли думав, що перезавантажити відносини з Росією можливо.

    Про це Джонсон повідомив виданню The Spectator у відповідь на запитання, коли він змінив свою думку про що-небудь.

    «Про що я справді змінив свою думку, то це про те, чи можливо перезавантажити відносини з Росією. Я справді вважав — і, гадаю, так само вважали колишні міністри закордонних справ і прем’єри, — що ми можемо почати відносини з Росією наново. Що це — велична країна, з якою ми разом боролися проти фашизму», — зазначив Джонсон.

    «Мене дуже, дуже засмутило те, що я помилявся», — додав прем’єр. При цьому Джонсон не пояснив причин зміни своєї думки.

    Раніше Джонсон дозволив оприлюднити звіт про можливе втручання Росії у британські вибори.

    Росія політика Велика Британія Борис Джонсон
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