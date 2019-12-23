Джонсон: я помилився, коли вважав можливим перезавантажити відносини з Росією



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Борис Джонсон не пояснив причин зміни своєї думки щодо РФ

«Мене дуже, дуже засмутило те, що я помилявся», — зізнався прем’єр Британії

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що помилявся, коли думав, що перезавантажити відносини з Росією можливо.

Про це Джонсон повідомив виданню The Spectator у відповідь на запитання, коли він змінив свою думку про що-небудь.

«Про що я справді змінив свою думку, то це про те, чи можливо перезавантажити відносини з Росією. Я справді вважав — і, гадаю, так само вважали колишні міністри закордонних справ і прем’єри, — що ми можемо почати відносини з Росією наново. Що це — велична країна, з якою ми разом боролися проти фашизму», — зазначив Джонсон.

«Мене дуже, дуже засмутило те, що я помилявся», — додав прем’єр. При цьому Джонсон не пояснив причин зміни своєї думки.

Раніше Джонсон дозволив оприлюднити звіт про можливе втручання Росії у британські вибори.