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    Джонсон дозволив оприлюднити звіт про можливе втручання Росії у британські вибори

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    <span>Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію суперечливого звіту щодо передбачуваного втручання Росії в політику Великобританії</span> - Джонсон дозволив оприлюднити звіт про можливе втручання Росії у британські вибори
    Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію суперечливого звіту щодо передбачуваного втручання Росії в політику Великобританії

    Речник прем’єра Британії також заявив, що Борис Джонсон 20 грудня представить британським депутатам законопроєкт по Brexit

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після перемоги на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє Independent.

    «Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію суперечливого звіту щодо передбачуваного втручання Росії в політику Великобританії», - йдеться у повідомленні.

    Британський уряд заблокував оприлюднення офіційних документів перед позачерговими парламентськими виборами 12 грудня.

    Раніше в уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).

    Також речник прем’єра Британії заявив, що Джонсон у п’ятницю, 20 грудня, представить британським депутатам законопроєкт по Brexit, повідомляє AFP у Twitter.

    Так, прем'єр Великобританії раніше пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров'я, освіту і поліцейську діяльність.

    Нагадаємо, 12 грудня в Британії відбулися дострокові парламентські вибори.

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