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    У світі

    Екс-президента Бразилії Темера затримали за підозрою у хабарництві

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    Мішель Темер був президентом Бразилії з 2016 по 2018 рік - Екс-президента Бразилії Темера затримали за підозрою у хабарництві
    Мішель Темер був президентом Бразилії з 2016 по 2018 рік

    Темер, ймовірно, отримував хабар через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів

    Колишнього президента Бразилії Мішеля Темера затримали у рамках розслідування розкрадання коштів при будівництві атомної електростанції «Ангра-3».

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Темер, ймовірно, отримував хабар через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції «Ангра-3».

    Його адвокат підтвердив арешт.

    Темер був президентом з 2016 по 2018 рік. Він вступив на посаду після імпічменту Ділми Руссефф. До цього він обіймав посаду віце-президента протягом шести років. 

    Нагадаємо, у грудні 20187 року генеральний прокурор Бразилії Ракел Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей тодішньому президенту країни Мішелу Темеру.

    Наприкінці жовтня 2018 року у Бразилії пройшли президентські вибори, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Болсонару. Він вступив на посаду 1 січня.

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