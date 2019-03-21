Екс-президента Бразилії Темера затримали за підозрою у хабарництві



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Мішель Темер був президентом Бразилії з 2016 по 2018 рік

Темер, ймовірно, отримував хабар через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів

Колишнього президента Бразилії Мішеля Темера затримали у рамках розслідування розкрадання коштів при будівництві атомної електростанції «Ангра-3».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Темер, ймовірно, отримував хабар через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції «Ангра-3».

Його адвокат підтвердив арешт.

Темер був президентом з 2016 по 2018 рік. Він вступив на посаду після імпічменту Ділми Руссефф. До цього він обіймав посаду віце-президента протягом шести років.

Нагадаємо, у грудні 20187 року генеральний прокурор Бразилії Ракел Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей тодішньому президенту країни Мішелу Темеру.

Наприкінці жовтня 2018 року у Бразилії пройшли президентські вибори, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Болсонару. Він вступив на посаду 1 січня.