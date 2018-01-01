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    Екс-заступника міністра затримали за корупцію у Польщі

    Чиновника підозрюють в отриманні неправомірної вигоди
    Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало шістьох людей, серед яких екс-заступник міністра у справах держскарбниці Павел Тамборський. Про це повідомляє видання RMF24. Чиновнику, який був заступником міністра в попередньому уряді, закидають перевищення повноважень задля отримання матеріальної вигоди. Слідство вважає, що підозрювані занизили
    • Сьогодні, 09:58
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    Павел Тамборський
    Павел Тамборський

    Чиновника підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

    Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало шістьох людей, серед яких екс-заступник міністра у справах держскарбниці Павел Тамборський. Про це повідомляє видання RMF24.

    Чиновнику, який був заступником міністра в попередньому уряді, закидають перевищення повноважень задля отримання матеріальної вигоди.

    Слідство вважає, що підозрювані занизили вартість державної хімічної фірми Ciech перед її продажем. Держава втратила на цій транзакції від 20 до 120 млн злотих.

    Крім Тамборського затримали ще п’ятьох екс-працівників міністерства.

    держава
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