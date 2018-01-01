Екс-заступника міністра затримали за корупцію у Польщі

Чиновника підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало шістьох людей, серед яких екс-заступник міністра у справах держскарбниці Павел Тамборський. Про це повідомляє видання RMF24. Чиновнику, який був заступником міністра в попередньому уряді, закидають перевищення повноважень задля отримання матеріальної вигоди. Слідство вважає, що підозрювані занизили