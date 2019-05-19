Екзит-поли: на парламентських виборах в Індії перемагає правляча партія



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Політологи попереджають, що результати екзит-полів в Індії часом дають неточні результати

Офіційні результати виборів будуть оголошені 22 травня

Згідно з даними екзит-полів, політична сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває перемогу на парламентських виборах у країні. Про не в неділю, 19 травня, повідомляє DW.

Очікується, що Національний демократичний альянс на чолі з націоналістичною партією Моді «Бхаратія Джаната парті» отримає від 287 до 306 місць у 545-місному парламенті. Щоб сформувати більшість в індійському парламенті, політична сила повинна мати щонайменше 272 депутати.

Основним суперником Моді на виборах був Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді. Проте Об'єднаний прогресивний альянс на чолі з Індійським національним конгресом матиме в парламенті, відповідно до результатів екзит-полів, лише від 128 до 132 депутатів.

Офіційні результати виборів будуть оголошені 22 травня. Політологи попереджають, що результати екзит-полів в Індії часом дають неточні результати через масштаб виборів у країні.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Індії, на яких мали право проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривали з 11 квітня.