Ердоган наприкінці вересня відвідає Німеччину



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Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель

У рамках візиту відбудуться переговори президента Ердогана з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушить з візитом у Німеччину 28-29 вересня.

Про це повідомляє Anadolu.

«28-29 вересня Німеччину з офіційним візитом відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у рамках візиту відбудуться переговори президента Ердогана з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Наразі сторони знаходяться «в тісному контакті» з метою узгодження програми візиту глави турецької держави, додає видання.

Раніше стало відомо, що Ердоган може вперше за чотири роки відвідати Німеччину.

Як відомо, відносини Туреччини та Німеччини погіршилися після військового перевороту в 2016 році, розпочатого прихильниками проповідника Фетхуллаха Ґюлена.

19 липня цього року на території Туреччини припинив діяти режим надзвичайного стану, введений в 2016 році в зв'язку зі спробою державного перевороту.