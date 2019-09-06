Ердоган пригрозив ЄС новим потоком сирійських біженців



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У Туреччині зараз перебувають 3,6 млн сирійців, які втекли від війни

Туреччина потребує «логістичної підтримки» для створення зони безпеки в Сирії

Туреччина пригрозила знову відкрити шлях в Європу через свою територію для сирійських біженців, якщо не отримає міжнародну підтримку для формування зони безпеки на півночі Сирії.

Про це повідомляє ВВС.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина потребує «логістичної підтримки» для створення зони безпеки в Сирії.

«Або це, або ми будемо змушені відкрити шлях (для мігрантів)», - заявив він.

У Туреччині зараз перебувають 3,6 млн сирійців, які втекли від війни.

Нагадаємо, Туреччина витратила з держбюджету $37 млрд на мігрантів та їхні потреби, що є значною сумою у порівнянні з допомогою, наданою міжнародною спільнотою.