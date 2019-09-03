Туреччина витратила на мігрантів $37 мільярдів



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Рятувальна операція біля берегів Туреччини

Туреччина приймає сирійських біженців більше, ніж будь-яка інша країна світу

Туреччина витратила з держбюджету $37 млрд на мігрантів та їхні потреби, що є значною сумою у порівнянні з допомогою, наданою міжнародною спільнотою.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у своєму виступі на панелі в ході Стратегічного форуму, що відбувається у словенському місті Блед, повідомляє «Укрінформ».

«Ми витратили 37 мільярдів доларів з державного бюджету, і те, що ми отримали від міжнародної спільноти, становить менше ніж 1 мільярд доларів на додаток до того, що ми отримали від ЄС», - повідомив Чавушоглу.

Він вказав на те, що Туреччина приймає сирійських біженців більше, ніж будь-яка інша країна світу. Їх число становить близько 3,6 мільйона осіб.

Серед країн, які також потерпають від мігрантів та відсутності необхідної підтримки з боку міжнародної спільноти, міністр закордонних справ Туреччини назвав також Йорданію та Ліван.

«Не так давно я був в Йорданії та Лівані. Вони (міжнародна спільнота – ред.) незадоволені. Це проблема не тільки в Туреччині», - пояснив він.

За словами турецького дипломата, міжнародна спільнота не проявляє достатньої солідарності з країнами походження міграції та що у світі налічується 70 мільйонів переселенців, і це число більше, ніж кількість переміщених осіб під час Другої світової війни.

Як відомо, Туреччина лишається ключовим транзитним пунктом для нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. У 2018 році в Туреччині було затримано близько 268 тисяч нелегальних мігрантів. Лише за минулий тиждень по всій території Туреччини було затримано 5,8 тис. нелегальних мігрантів, левова частка яких прямувала до Європи.

На разі в країну перебуває Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який прибув у Туреччину з триденним візитом з метою підняти ключові проблеми міграції та питання організації Глобального форуму у справах біженців, який запланований до проведення у Женеві всередині грудня цього року.

До слова, напередодні Brexit Британія фіксує різке збільшення мігрантів.