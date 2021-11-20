Естонці зводять захисну огорожу від Росії. Фіни теж збираються (фото)

Естонія почала встановлювати загородження з колючого дроту на кордоні з Росією

Наразі серйозної загрози кордону Естонії немає, але «досвід сусідів змушує бути пильними»

Сили оборони Естонії почали встановлювати тимчасове загородження з колючого дроту на кордоні з Росією. Йдеться про ділянку вздовж русла річки Нарва, а також на південному сході Естонії. Про це повідомляє агенство Delfi.

За словами керівника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельмі, в Іда-Вірумаа кордон між Естонією та РФ вже здебільшого захищений природними водоймами.

«Тому Департамент поліції та прикордонної охорони та Сили оборони зміцнюють сьогодні єдину суху ділянку русла річки Нарва, де найвищий ризик незаконного перетину кордону. Роботи розпочалися сьогодні вранці о 9 годині і продовжуватимуться, поки ясно. Представники Сил оборони працюватимуть на цій ділянці два дні», – сказав Ельмі.

За словами керівника оперативного штабу Ліунаської префектури Валло Коппеля, основним завданням поліції сьогодні вранці було направлення резервістів на ділянку кордону.

За словами заступника генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони у сфері прикордонної охорони Егерта Бєлічєва, тренування з охорони кордону, що проводяться під час додаткового навчального збору, дають цінний досвід.

«Тільки безпосередньо через роботу ми можемо зрозуміти, які загальні можливості армії та Департаменту поліції та прикордонної охорони для встановлення тимчасових загороджень, яка логістична підтримка та які людські ресурси потрібні. Зараз міграційний тиск на Естонію не зріс, але якщо це зміниться, то швидка установка тимчасових огорож буде важливим компонентом у запобіганні масовій незаконній міграції та у всій операції із захисту кордону», – сказав Бєлічов.

Департамент поліції окреслив до 10 дільниць, на які за допомогою резервістів можна вставити з переданого армією ріжучого дроту загальною довжиною до 120 км до 40 км тимчасових огорож. Одна з таких ділянок знаходиться в Нарві, решта на кордоні на Південному Сході Естонії.

Будівництво розпочато на пріоритетних ділянках, де вища ймовірність незаконного перетину кордону.

У Фінляндії політики та громадськість обговорюють питання про будівництво на кордоні з Росією загороджень, які б не дозволили мігрантам перетинати кордони держави поза контрольно-пропускними пунктами.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ депутат від опозиційної Коаліційної партії Кай Мюккянен в інтерв'ю виданню Demokraatti висловив побажання, щоб уряд розглянув питання про будівництво загороджень на східному кордоні. Політик послався на те, що аналогічні паркани цього року почали будувати у Польщі, Литві та Естонії після того, як до ЄС із Білорусі почали проникати нелегальні мігранти з країн Близького Сходу.

Заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі в інтерв'ю Yle також висловив думку, що будівництво паркану на кордоні недоцільне. Водночас він вважає, що зведення огорож може бути виправдане поблизу прикордонних пунктів. Але він наголошує, що йдеться про політичне рішення.