Найпотужніші літаки США не будуть брати участь в навчаннях із Південною Кореєю

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Навчання Max Thunder триватимуть до 25 травня

Керівник сил США на Корейському півострові генерал Вінсент Брукс і очільник міністерства оборони Республіки Корея Сонг Янг-мун досягли домовленості про те, що американські стратегічні бомбардувальники В-52 і 8 винищувачі п’ятого покоління F-22 Raptor не будуть брати участі в спільних навчаннях Max Thunder.

Про це повідомляє онлайн ресурс UPI.

Саме ці спільні навчання військово-повітряних сил США і Республіки Корея викликали протести із боку КНДР і погрози відмовитися від саміту на найвищому рівні 12 червня в Сінгапурі.

Погрози Пхеньяна змусили Сонг Янг-муна скасувати всі заплановані зустрічі і провести екстрену зустріч із генералом Вінсентом Бруксом. Засідання тривало 30 хвилин, результатом якого стало рішення зменшити масштаби навчання Max Thunder.

Самі навчання триватимуть до 25 травня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що довгоочікувані переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудуться 12 червня в Сінгапурі.