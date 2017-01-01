ФБР запобігло теракту на Різдво у Сан-Франциско

Терористам виявився чоловік, що раніше служив в Корпусі морської піхоти США

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) запобігло запланованому на Різдво теракту в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Як повідомили в п'ятницю, 22 грудня, співробітники органу внутрішньої розвідки Сполучених Штатів, вони заарештували 26-річного Еверітта Аарона Джеймсона, що раніше служив в Корпусі морської піхоти США. Йому пред'явлені звинувачення в



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Терористам виявився чоловік, що раніше служив в Корпусі морської піхоти США

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) запобігло запланованому на Різдво теракту в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Як повідомили в п'ятницю, 22 грудня, співробітники органу внутрішньої розвідки Сполучених Штатів, вони заарештували 26-річного Еверітта Аарона Джеймсона, що раніше служив в Корпусі морської піхоти США.

Йому пред'явлені звинувачення в спробі надати матеріальну підтримку іноземній терористичній організації. За даними слідства, чоловік - родом з Модесто (штат Каліфорнія) і мав права на водіння вантажного автомобіля-буксирувальника.

В якості місця атаки він вибрав пірс 39 - торгово-розважальний центр на пристані в Сан-Франциско, де завжди дуже людно, багато ресторанів, барів і сувенірних магазинів.

Джеймсон повідомив агенту ФБР, який працював під прикриттям, що знаходився в контакті з керівною верхівкою «Ісламської держави» і під час різдвяного нападу готувався взяти на себе роль смертника. Пізніше слідчі виявили у нього вдома послання з поясненням його мотивів, боєприпаси, матеріали для виготовлення вибухового пристрою, а також автоматичну гвинтівку.

У п'ятницю під час слухань в суді всі звинувачення на свою адресу підозрюваний відкинув і виступив з твердженням, що він уже відмовився від своїх планів.

Джерело: Deutsche Welle